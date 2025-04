PRF apreende 70 kg de cabelo humano sem documentação em Miranda

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de terça-feira (29), 70 quilos de cabelo humano durante uma fiscalização na BR-262, no município de Miranda.



Os agentes abordaram três veículos em sequência. Em um deles, um Toyota Corolla, os policiais encontraram diversas sacolas contendo cabelos humanos. A passageira informou que havia adquirido a mercadoria em Corumbá e que pretendia revendê-la em outros estados do país.



No entanto, a mulher não apresentou qualquer documentação fiscal ou aduaneira referente ao material. Os ocupantes dos três veículos admitiram que viajavam em conjunto para realizar o transporte da mercadoria.



Diante da irregularidade, a carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais.

