PRF apreende 78 kg de maconha em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 78 kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, no domingo (6), em Miranda.



A abordagem ocorreu no km 602 da BR-262, quando os policiais pararam um veículo Chevrolet Cruze. O motorista, após tentar fugir em Corumbá, confessou que transportava o entorpecente. Segundo ele, o destino da droga seria o estado de São Paulo.



Após a apreensão, o homem foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

