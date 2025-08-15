PRF Apreende 97 Kg de Cocaína e Prende Dois Homens em Miranda

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma terceira bolsa, que, assim como as outras duas, continha diversos tabletes de cocaína / Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Os agentes da PRF fiscalizavam a rodovia quando tentaram abordar um veículo Chevrolet/Prisma. O carro, ao parar no acostamento, teve três de seus ocupantes fugindo em direção à vegetação. Durante a fuga, os indivíduos abandonaram duas bolsas, que foram recuperadas pela equipe policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Miranda apreendeu, na última quinta-feira, dia 14, 97 quilos de cocaína durante uma fiscalização na rodovia BR-262. A ação resultou na prisão de dois homens.

O veículo foi finalmente abordado e o condutor foi identificado. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma terceira bolsa, que, assim como as outras duas, continha diversos tabletes de cocaína.

Com o auxílio da equipe, um dos passageiros que havia fugido foi localizado e preso. Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda, distante 151 quilômetros de Aquidauana, para as providências legais. A apreensão representa um duro golpe ao tráfico de drogas na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!