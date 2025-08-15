Acessibilidade

15 de Agosto de 2025

Tráfico

PRF Apreende 97 Kg de Cocaína e Prende Dois Homens em Miranda

Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil para as providências legais

Da Redação

Publicado em 15/08/2025 às 13:42

Atualizado em 15/08/2025 às 13:52

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma terceira bolsa, que, assim como as outras duas, continha diversos tabletes de cocaína / Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Miranda apreendeu, na última quinta-feira, dia 14, 97 quilos de cocaína durante uma fiscalização na rodovia BR-262. A ação resultou na prisão de dois homens.

Os agentes da PRF fiscalizavam a rodovia quando tentaram abordar um veículo Chevrolet/Prisma. O carro, ao parar no acostamento, teve três de seus ocupantes fugindo em direção à vegetação. Durante a fuga, os indivíduos abandonaram duas bolsas, que foram recuperadas pela equipe policial.

O veículo foi finalmente abordado e o condutor foi identificado. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma terceira bolsa, que, assim como as outras duas, continha diversos tabletes de cocaína.

Com o auxílio da equipe, um dos passageiros que havia fugido foi localizado e preso. Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda, distante 151 quilômetros de Aquidauana, para as providências legais. A apreensão representa um duro golpe ao tráfico de drogas na região.

