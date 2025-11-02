PRF apreende mais de 150 kg de drogas na BR-262, em Miranda-MS

O motorista de um dos veículos abordados conseguiu escapar, fugindo para uma área de mata próxima.
Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 150 quilos de drogas na manhã deste sábado (1º), na BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A ocorrência teve início por volta das 9h10, quando a equipe de plantão na Unidade Operacional Guaicurus recebeu informações sobre dois veículos suspeitos de transportar ilícitos na região.
De acordo com a PRF, a equipe iniciou buscas e, no quilômetro 660 da rodovia, nas proximidades do trecho conhecido como Buraco das Piranhas, localizou dois automóveis com as características informadas: uma VW Saveiro branca e um VW Gol branco. Ao perceberem a aproximação policial, os condutores fugiram em alta velocidade, seguindo no sentido Nabileque.
Após cerca de 15 quilômetros de acompanhamento tático, já no município de Corumbá, o VW Gol foi interceptado e abordado. No veículo estavam dois homens, de 27 e 65 anos, que foram detidos no local. A VW Saveiro, por sua vez, foi encontrada abandonada logo adiante. O motorista conseguiu escapar, fugindo para uma área de mata próxima.
Durante a vistoria, os policiais encontraram na carroceria da Saveiro diversos invólucros de entorpecentes. O material foi identificado como skunk, cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, totalizando 152,9 quilos de drogas. Segundo o boletim da ocorrência, a apreensão compreende:
27,8 kg de skunk, distribuídos em 30 volumes;
31,6 kg de cloridrato de cocaína, divididos em 30 tabletes;
93,5 kg de pasta-base de cocaína, acondicionados em 90 tabletes.
Os dois homens detidos, os veículos e toda a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde foram autuados por tráfico de drogas.
A PRF destacou que a ação reforça o combate ao tráfico de entorpecentes na região de fronteira e faz parte das operações contínuas de repressão a crimes transfronteiriços no estado.
As investigações continuam para identificar o motorista foragido e apurar a origem e o destino das drogas apreendidas.
