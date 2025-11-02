PRF apreende mais de 150 kg de drogas na BR-262, em Miranda-MS

Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 150 quilos de drogas na manhã deste sábado (1º), na BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A ocorrência teve início por volta das 9h10, quando a equipe de plantão na Unidade Operacional Guaicurus recebeu informações sobre dois veículos suspeitos de transportar ilícitos na região.

De acordo com a PRF, a equipe iniciou buscas e, no quilômetro 660 da rodovia, nas proximidades do trecho conhecido como Buraco das Piranhas, localizou dois automóveis com as características informadas: uma VW Saveiro branca e um VW Gol branco. Ao perceberem a aproximação policial, os condutores fugiram em alta velocidade, seguindo no sentido Nabileque.

Após cerca de 15 quilômetros de acompanhamento tático, já no município de Corumbá, o VW Gol foi interceptado e abordado. No veículo estavam dois homens, de 27 e 65 anos, que foram detidos no local. A VW Saveiro, por sua vez, foi encontrada abandonada logo adiante. O motorista conseguiu escapar, fugindo para uma área de mata próxima.

Durante a vistoria, os policiais encontraram na carroceria da Saveiro diversos invólucros de entorpecentes. O material foi identificado como skunk, cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, totalizando 152,9 quilos de drogas. Segundo o boletim da ocorrência, a apreensão compreende:

27,8 kg de skunk, distribuídos em 30 volumes;

31,6 kg de cloridrato de cocaína, divididos em 30 tabletes;

93,5 kg de pasta-base de cocaína, acondicionados em 90 tabletes.

Os dois homens detidos, os veículos e toda a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde foram autuados por tráfico de drogas.

A PRF destacou que a ação reforça o combate ao tráfico de entorpecentes na região de fronteira e faz parte das operações contínuas de repressão a crimes transfronteiriços no estado.

As investigações continuam para identificar o motorista foragido e apurar a origem e o destino das drogas apreendidas.