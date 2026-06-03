PRF apreende mais de 580 quilos de drogas em caminhão na rodovia BR-262 em Miranda

Carga de skunk e pasta base de cocaína estava escondida em meio ao minério de ferro transportado pormotorista de 40 anos que foi preso
Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal encontrou aproximadamente 550,5 quilos de skunk e 33,8 quilos de pasta base de cocaína em 2 de junho, no município de Miranda. A droga era transportada em um caminhão-trator de cor branca atrelado a dois semirreboques, conduzido por um motorista de 40 anos, que foi preso.
A abordagem ocorreu por volta das 12h40, no km 555,0 da rodovia BR-262. Durante a fiscalização, o condutor informou que transportava minério de ferro de Corumbá com destino à cidade de Betim, em Minas Gerais. Em razão do nervosismo apresentado pelo motorista, a equipe realizou uma fiscalização minuciosa na carga, ocasião em que foram localizados diversos fardos ocultos em meio ao minério transportado.
Questionado sobre a origem da droga e sobre eventual pagamento pelo transporte do ilícito, o condutor permaneceu em silêncio, afirmando inicialmente desconhecer a existência da carga. Diante dos fatos, a equipe da PRF conduziu o motorista e o entorpecente apreendido para a Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.
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