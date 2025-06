PRF apreende mais de 60kg de drogas escondidas em caminhão em Miranda

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na quarta-feira (4), um total de 64 kg de drogas, sendo 31 kg de cocaína e 33 kg de skunk, durante uma fiscalização na BR-262, em Miranda, no Mato Grosso do Sul.



Os policiais abordaram um caminhão Scania T124, ocupado pelo motorista e uma passageira. Durante a abordagem, a equipe notou o nervosismo do condutor, o que levantou suspeitas. Diante da situação, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo.



Ao inspecionar os tanques de combustível da carreta, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína e skunk escondidos, caracterizando o transporte de entorpecentes.



O motorista acabou confessando que fazia o transporte das drogas de Corumbá até São Paulo (SP). Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a passageira e o entorpecente apreendido, à Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.

