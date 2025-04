PRF apreende 8 kg de cocaína escondidos em máquina de costura em Miranda

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 8,4 quilos de cocaína, na noite de segunda-feira (28), durante fiscalização na BR-262, no município de Miranda. A droga estava escondida no interior de uma máquina de costura, transportada por uma passageira de um ônibus interestadual.



Durante a abordagem ao veículo, os policiais suspeitaram da atitude de uma mulher de nacionalidade boliviana, que alegou estar indo para São Paulo para trabalhar, mas não soube informar onde ficaria hospedada, nem o local de trabalho. A falta de informações precisas levantou suspeitas da equipe, que decidiu vistoriar suas bagagens.



Ao abrir a base de madeira da máquina de costura que a passageira transportava, os policiais encontraram 16 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 8,4 kg da droga.



Após ser confrontada, a mulher confessou que entregou a máquina a um desconhecido na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, e que o equipamento foi devolvido com a droga já oculta. Segundo ela, o entorpecente deveria ser entregue em São Paulo.



A mulher foi detida, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Campo Grande, para as providências legais.

