PRF apreende mais de 190 quilos de drogas em caminhão na BR-262

A abordagem ocorreu por volta das 7h, no km 602 da rodovia, na Unidade Operacional do Guaicurus. Os agentes fiscalizavam um caminhão Volvo/FH 540 6x4, de cor prata, com dois semirreboques, cujo motorista, um homem de 41 anos, informou estar transportando ureia de Corumbá para Franca (SP), com nota fiscal declarando 50 toneladas de peso bruto.

Policiais Rodoviários Federais apreenderam na manhã desta sexta-feira (12) mais de 190 quilos de drogas que estavam sendo transportados de forma camuflada em um caminhão carregado com ureia na BR-262, em Miranda. A carga, avaliada como uma das maiores apreensões recentes no estado, incluía skunk, cocaína, pasta base e haxixe.

Durante a inspeção, ao retirar a lona de um dos semirreboques, os policiais visualizaram seis grandes fardos com formato e cores diferentes dos sacos de ureia. A abertura revelou drogas variadas: 199 volumes de skunk (127 kg), 51 volumes de cloridrato de cocaína (57,4 kg), 3 volumes de haxixe (3,3 kg) e 7 volumes de pasta base de cocaína (7,4 kg), somando aproximadamente 195,1 quilos de entorpecentes.

Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo, cujo destino exato só seria informado posteriormente pelo responsável pela droga.

O condutor, os veículos e toda a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso será investigado e os procedimentos criminais serão adotados. A operação reforça o trabalho de inteligência e fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, considerado um corredor logístico estratégico para o combate ao tráfico interestadual de drogas.

