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Flagrante na região de Miranda

PRF encontra 53 quilos de pasta base de cocaína em tanque de caminhonete na BR-262

Condutor demonstrou nervosismo durante abordagem; droga tinha Campo Grande como destino

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 07:55

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Veículo foi carregado em Corumbá e estava a caminho da capital sul-mato-grossense / Divulgação PRF

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (23), na BR-262, em Miranda, após ser flagrado transportando 53,8 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava escondida dentro do tanque de combustível de uma caminhonete prata. A apreensão foi por volta das 15h, no quilômetro 602 da rodovia, em frente à Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Durante fiscalização de rotina, o motorista demonstrou extremo nervosismo e apresentou respostas imprecisas e desconexas sobre os motivos de sua viagem, o que chamou a atenção da equipe.

A desconfiança aumentou quando os policiais notaram um vazamento considerável de combustível vindo da parte inferior do veículo. Diante do forte indício de adulteração, a equipe decidiu realizar uma busca minuciosa e desmontou o tanque da caminhonete, localizando exatamente 50 tabletes ocultos em seu interior.

Ao receber a voz de prisão, o condutor admitiu que havia deixado o veículo com uma pessoa desconhecida em Corumbá, onde o carregamento foi escondido. Também admitiu que estava levando os entorpecentes para Campo Grande.

O motorista, os tabletes e a caminhonete foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde a ocorrência foi registrada para a formalização do flagrante por tráfico de drogas.

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