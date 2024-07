PRF recupera veículo em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete e prendeu dois homens, no sábado (06), em Miranda.

Com o apoio da Polícia Militar, a equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 550 da BR-262, o veículo Fiat Toro, ocupado por dois homens. A dupla não apresentou nenhuma documentação e demonstrou nervosismo com a abordagem dos agentes. O condutor também não possuía habilitação para dirigir.

Após fiscalização, foi constatado sinais de adulteração no veículo e também um registro de roubo/furto em São Paulo.

O condutor disse ter sido contratado para transportar o veículo de Santos (SP) até Corumbá (MS), e que convidou o passageiro para ajudar no serviço ilegal.

Os dois foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Miranda.

*As informações são do site da Polícia Rodoviária Federal