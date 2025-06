PRF recupera veículo furtado e prende suspeito em Miranda

Assessoria de Comunicação

Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete com registro de furto e prendeu um homem por receptação, durante fiscalização na BR-262, em Miranda (MS).

A ocorrência teve início por volta das 7h20, no km 602 da rodovia, quando o condutor do veículo desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Após acompanhamento tático, a equipe conseguiu interceptar o automóvel no km 620.