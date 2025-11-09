PRF recupera veículo furtado em Miranda

Uma pessoa foi presa
Divulgação/ PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada de sexta-feira (8), um veículo furtado no estado de São Paulo durante uma fiscalização no km 553 da BR-262, no município de Miranda.
De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta de 00h17, quando os agentes deram ordem de parada a uma caminhonete Nissan Frontier, cor cinza, conduzida por um homem de 32 anos.
Durante a vistoria dos elementos identificadores do veículo, os policiais constataram adulteração na placa, verificando posteriormente que a numeração original correspondia a um veículo com registro de roubo e furto ocorrido em 4 de novembro, na cidade de Araras (SP).
O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, juntamente com o veículo, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia
Corpo de homem que estava desaparecido foi encontrado neste domingo
Polícia
Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual
Serviços
Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS