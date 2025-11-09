Acessibilidade

09 de Novembro de 2025 • 13:58

Polícia

PRF recupera veículo furtado em Miranda

Uma pessoa foi presa

Da redação

Publicado em 09/11/2025 às 09:12

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada de sexta-feira (8), um veículo furtado no estado de São Paulo durante uma fiscalização no km 553 da BR-262, no município de Miranda.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta de 00h17, quando os agentes deram ordem de parada a uma caminhonete Nissan Frontier, cor cinza, conduzida por um homem de 32 anos.

Durante a vistoria dos elementos identificadores do veículo, os policiais constataram adulteração na placa, verificando posteriormente que a numeração original correspondia a um veículo com registro de roubo e furto ocorrido em 4 de novembro, na cidade de Araras (SP).

O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, juntamente com o veículo, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

