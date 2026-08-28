Professora mirandense é selecionada para formação internacional de física

Professora Erica Peixoto no Caís do Sodre, em Lisboa, Portugal / Reprodução/Redes sociais

Natural de Miranda, a professora Erica Peixoto foi selecionada para participar da Escola de Física CERN 2026, formação promovida pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Trata-se de um dos principais centros de estudos científicos e maior laboratório de partículas do mundo. Ela é a única educadora de Mato Grosso do Sul escolhida para a programação e integra o grupo de apenas 20 docentes selecionados em todo o Brasil.

A formação internacional começou na quarta-feira (26), em Portugal, e também terá atividades na Suíça, onde está localizado o laboratório, na região de Genebra, fronteira com a França. A programação inclui atividades educativas, visitas técnicas, debates e troca de experiências com pesquisadores e professores de diferentes países.

Professora efetiva da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, Erica é bióloga e mestre em Ensino de Ciências. Atualmente, atua nas escolas Sidrônio Antunes de Andrade, Catarina de Abreu e Polo Paulo Eduardo Firmo, em Sidrolândia. Sua trajetória profissional também inclui a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, em Miranda, onde também exerceu a função de coordenadora pedagógica.

Na unidade de ensino mirandense, Erica integrou a equipe responsável pelo acompanhamento de estudantes que conquistaram classificação para representar a escola e o Brasil no ITMC (International Talent Mathematics Contest) 2025, realizado em Bangkok, na Tailândia. A classificação foi obtida após o grupo se destacar na OIMSF (Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras) 2024, quando a escola recebeu medalha de Menção Honrosa.

Sua trajetória acadêmica também já havia sido reconhecida no município. Em 2023, Erica recebeu uma Moção de Aplausos apresentada na Câmara Municipal de Miranda, em reconhecimento à conquista do título de mestre em Ensino de Ciências pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Durante o mestrado, a professora desenvolveu uma pesquisa voltada a propostas pedagógicas para o ensino de Botânica, trabalho realizado ao longo de mais de dois anos e que contribuiu para a criação do primeiro herbário de Miranda. O projeto também envolveu atividades práticas com estudantes, incluindo a produção de exsicatas e estudos sobre espécies dos biomas Pantanal e Cerrado.

A seleção para a formação do CERN representa mais um destaque na trajetória da educadora, que participa da programação por iniciativa própria, sem utilização de recursos públicos, e custeará as despesas da viagem.

Ao retornar ao Brasil, Erica pretende compartilhar os conhecimentos adquiridos durante a experiência com estudantes e profissionais da educação, aproximando conteúdos científicos da realidade das salas de aula.

O laboratório do CERN é mundialmente famoso por abrigar o LHC (Grande Colisor de Hádrons), acelerador de partículas de 27 quilômetros de extensão utilizado em pesquisas sobre a estrutura fundamental da matéria.

Para a professora mirandense, a oportunidade representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um reconhecimento às escolas onde estudou e trabalhou, aos estudantes, colegas de profissão e à educação pública de Mato Grosso do Sul.