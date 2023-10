Programa cidade empreendedora de Miranda é exemplo para outros municípios

Divulgação

O desenvolvimento do Programa Cidade Empreendedora em Miranda já é exemplo para outros municípios de Mato Grosso do Sul. No dia 25 de setembro, representantes de Ladário estiveram em Miranda para conhecer a forma de implementação do programa.

Alexandre Ohara, assessor executivo da Cidade Empreendedora, Daiane Romero, secretária Executiva da Cidade Empreendedora e Alexandre Orichuela, diretor Presidente da Fundação de Turismo de Ladário participaram de visita técnica com a secretária Municipal de Planejamento de Miranda, Camila Mussato, que foi designada pelo prefeito Fábio Florença (PSDB) para ser a coordenadora local do Cidade Empreendedora em Miranda.

Em Miranda o programa, desenvolvido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e pela Prefeitura, realizou um diagnóstico com as potencialidades econômicas de Miranda, tem feito cursos de qualificação da mão-de-obra com base nas demandas levantadas neste diagnóstico, além de atuar junto às repartições públicas, secretarias, para ajudar a melhorar os serviços públicos com o intuito de gerar um ambiente de negócios propício para Miranda.

“Assim, buscamos criar formas mais planejadas de fortalecer a economia, geral desenvolvimento, emprego e renda para Miranda”, afirmou Fábio Florença.