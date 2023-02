Programa Sorrindo no Campo leva atendimento odontológico gratuito para Miranda

A equipe conta com um caminhão equipado para realizar procedimentos de rotina, / Divulgação

“Melhorar a qualidade de vida de quem trabalha e vive no campo é um dos pilares do Sistema Famasul. O Programa Sorrindo no Campo é mais uma maneira de cuidar daqueles que se dedicam em levar o alimento de qualidade para mesa de tantas famílias e que muitas vezes tem dificuldade de se deslocar até a cidade para cuidar da saúde”, diz o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

O Programa Sorrindo no Campo deve percorrer pelo menos trinta municípios do estado.

A equipe conta com um caminhão equipado para realizar procedimentos de rotina, urgência, exames e até cirurgias. Todos os atendimentos são gratuitos e voltados a população do campo.

“Foram meses de preparação e hoje, com a estrutura adequada e uma equipe capacitada, começamos a nossa missão de garantir o sorriso no campo. É um misto de expectativa e gratidão”, comenta Lucas Gottardi, dentista Senar/MS.

Serviços

O “consultório sobre rodas” permanece por seis dias no município, de segunda a sábado e realizará procedimentos como aplicação de flúor bucal, extrações, remoção de tártaro, restaurações, procedimentos de urgência de natureza simples, dentre outros.

Serão desenvolvidas atividades educativas a partir de conteúdos disciplinares e práticas de escovação dental, com orientação e auxílio de profissionais.

O Programa é uma realização do Sistema Famasul com o apoio de Sindicatos Rurais e Prefeituras Municipais. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município.