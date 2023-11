Proprietário rural é autuado pela PMA por desmatar área próxima ao Rio Miranda

Homem foi multado / Divulgação PMMS

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda autuou um dono de propriedade rural por supressão em Área de Preservação Permanente. O local próximo ao Rio Miranda estava degradado e o homem recebeu multa de R$ 1,3 mil.

Conforme a PMA, os militares realizaram fiscalização ambiental no local à esquerda do Rio Miranda, onde foi constatado a supressão de vegetação nativa, cerca de um hectare. No local também havia indícios de utilização do fogo.

Ao ser questionado pelos policiais ambientais, o proprietário relatou que havia sim feito a limpeza da área, mas não sabia quem havia ateado fogo no local. Diante do ocorrido, foi confeccionado auto de infração administrativa referente ao corte de árvores e queimada em área de preservação permanente.