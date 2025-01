Quase 1kg de cocaína é encontrado em ônibus que ia de Corumbá a SP

Cão farejador localizou a droga que estava em um saco plástico / Divulgação, Assessoria

Uma ação conjunta resultou na apreensão de 900 gramas de pasta base de cocaína dentro de uma sacola, deixada perto do banheiro de um ônibus de viagem. A apreensão ocorreu na tarde de ontem (22), na BR-262, em Miranda.

A apreensão ocorreu em operação entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Canil Setorial da Polícia Militar de Aquidauana.

O ônibus que saiu de Corumbá e ia para São Paulo foi interceptado. Durante a fiscalização, com a indicação do cão farejador, os policiais localizaram uma sacola contendo 66 cápsulas de substancia análoga a cocaína, a droga estava escondida próximo ao banheiro do veículo.

Apesar da busca minuciosa, não foi possível identificar o responsável pelo transporte do entorpecente, ônibus saiu de Corumbá e seguia para São Paulo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as devidas investigações.