17 de Dezembro de 2025 • 16:23

Transtorno

Queda de raio deixa sistema dos Bombeiros de Miranda indisponível

Enquanto o serviço não é plenamente restabelecido, a corporação orienta que ocorrências de urgência e emergência sejam comunicadas exclusivamente via WhatsApp, pelo número (67) 99667-4813

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 13:13

Em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que suas equipes já estão atuando em conjunto com as empresas de telecomunicações responsáveis / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Miranda informou, nesta terça-feira (16), que uma queda de raio no município causou instabilidade nos sistemas de comunicação da central de atendimento, deixando temporariamente indisponível o número de emergência 193. O incidente ocorreu devido a uma forte tempestade que atingiu a região.

Enquanto o serviço não é plenamente restabelecido, a corporação orienta que ocorrências de urgência e emergência sejam comunicadas exclusivamente via WhatsApp, pelo número (67) 99667-4813. O canal está operante e será utilizado como alternativa temporária para recebimento de chamados.

Em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que suas equipes já estão atuando em conjunto com as empresas de telecomunicações responsáveis, visando a normalização do atendimento tradicional no menor tempo possível. A corporação reforçou seu compromisso com a segurança da população e agradeceu a compreensão de todos durante o período de ajuste técnico.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul completou 55 anos de fundação neste ano, mantendo atuação permanente em situações de risco e emergência em todo o estado. A recomendação é que a população de Miranda utilize apenas o WhatsApp indicado para situações que exijam atendimento imediato dos bombeiros até que o serviço 193 seja reestabelecido.

