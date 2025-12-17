Queda de raio deixa sistema dos Bombeiros de Miranda indisponível

Enquanto o serviço não é plenamente restabelecido, a corporação orienta que ocorrências de urgência e emergência sejam comunicadas exclusivamente via WhatsApp, pelo número (67) 99667-4813
Em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que suas equipes já estão atuando em conjunto com as empresas de telecomunicações responsáveis / Divulgação/Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Miranda informou, nesta terça-feira (16), que uma queda de raio no município causou instabilidade nos sistemas de comunicação da central de atendimento, deixando temporariamente indisponível o número de emergência 193. O incidente ocorreu devido a uma forte tempestade que atingiu a região.
Enquanto o serviço não é plenamente restabelecido, a corporação orienta que ocorrências de urgência e emergência sejam comunicadas exclusivamente via WhatsApp, pelo número (67) 99667-4813. O canal está operante e será utilizado como alternativa temporária para recebimento de chamados.
Em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que suas equipes já estão atuando em conjunto com as empresas de telecomunicações responsáveis, visando a normalização do atendimento tradicional no menor tempo possível. A corporação reforçou seu compromisso com a segurança da população e agradeceu a compreensão de todos durante o período de ajuste técnico.
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul completou 55 anos de fundação neste ano, mantendo atuação permanente em situações de risco e emergência em todo o estado. A recomendação é que a população de Miranda utilize apenas o WhatsApp indicado para situações que exijam atendimento imediato dos bombeiros até que o serviço 193 seja reestabelecido.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Estrada
Motorista morre em capotamento na BR-419 perto da ponte do Pirainha
Servidor público Federal do MAPA morre em capotamento na BR-262
Idoso tem braço amputado após capotamento na curva do leque de Corumbá
Desenvolvimento
solenidade está marcada para as 10h, no Paço Municipal, e contará com a presença do prefeito Mauro do Atlântico
Clima
Evento foi realizado em parceria por Energisa, Defesa Civil, Cemtec/MS e Agems
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS