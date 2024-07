Riedel e Fábio Florença entregam obras que superam os R$ 3 milhões em Miranda

Divulgação

O governador Eduardo Riedel e prefeito Fabio Florença entregaram obras que superam os R$ 3 milhões no município de Miranda, nesta terça-feira (2).

A primeira obra trata da restauração e revitalização do Centro Referencial das Culturas dos Povos Originários. A obra teve investimento de R$ 1,67 milhão do Governo do Estado.

"Este equipamento é para os povos originários, principalmente para as mulheres. Será mais uma fonte de renda, além de referência cultural. Estado que tem compromisso com todo sul-mato-grossense, sem deixar ninguém para trás", afirma o governador Eduardo Riedel.

O local foi totalmente revitalizado, com a retirada e reconstrução de cobertura, limpeza e pintura de paredes, troca de azulejos, restauração total dos fechamentos, aplicação de imunizantes nas madeiras e verniz retardante anti chama. Também houve restauro das esquadrias, dos pisos de ardósia, instalações elétricas e hidrossanitárias, junto com projeto de combate ao incêndio e acessibilidade.

O prefeito de Miranda, Fábio Florença, afirmou que esta é uma das obras mais importantes do município. "Esta estrutura estava interditada e até caindo, hoje está totalmente revitalizado. Nesta cidade que tem 11 aldeias e a segundo maior população indígena do Estado". Como reconhecimento aos bons serviços realizados na cidade, o governador Eduardo Riedel recebeu o título de cidadão mirandense durante o evento.

"Alegria muito grande retornar para aldeia Cachoeirinha. Concluir esta obra para 460 alunos mostra nosso compromisso com os povos originários. Temos muito orgulho da nossa história e origem. A prosperidade que buscamos no Estado passa pelas aldeias. Objetivo desta escola é manter viva esta cultura, que faz parte do DNA do Estado", afirma o governador.

O cacique da aldeia Cachoeirinha, Edvaldo Antônio, disse que a palavra que define o momento é gratidão. "Uma espera de 12 anos que se concretizou. Agora teremos um espaço adequado para que possam aprender, se preparar e ter condições de disputar um lugar no mercado de trabalho, de igual para igual. Sonho que se torna realidade".

A escola foi construída com acessibilidade, incluindo adequações às normas vigentes de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária.

Em frente a escola também foi inaugurado um centro cultural para comunidade. A secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza, destacou a força das mulheres, artistas terenas, para reafirmar e valorizar esta cultura. "Em nome delas que agradeço a todo esforço para que este lugar se tornasse realidade. Um trabalho de todos".



Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS