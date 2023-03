Rio sobe em Miranda e nível deixa autoridades em estado de alerta

Famílias estão sendo removidas / Divulgação

Subiu o nível do rio Miranda, na área próxima à região urbana do município, passando da marca de 7 metros, entrando em estágio de emergência. Nesta segunda-feira (6), o rio amanheceu com 7,22 metros, ou seja, 22 centímetros acima do limite da cota de referência emergencial.

As autoridades locais estão em alerta por conta da marcação.

Em contrapartida, o nível do rio Miranda em Bonito, que sofreu com as fortes chuvas recentemente, vem baixando gradativamente, chegando nesta segunda-feira aos 4,31 metros, marca considerada de normalidade - entre 0,96 e 4,7 metros. Lá, medidas foram executadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul para enfrentar a situação.

"Foi enviada uma equipe para prestar apoio técnico à Defesa Civil de Miranda e este momento estamos trabalhando presencialmente na observação da necessidade de desalojar moradores", frisa o responsável pelas Relações Públicas da Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) de Mato Grosso do Sul, Renan Arruda.

Conforme o Diário Corumbaense, até o momento, o trabalho dos homens da Defesa Civil resultou na identificação de 10 famílias em situação de risco iminente. Todas elas já foram removidas e levadas para locais mais seguros, sob amparo das autoridades envolvidas.

Águas do Miranda

Distrito de Bonito, Águas do Miranda foi uma das áreas afetadas pela recente cheia do rio Miranda. Após vários dias sob ameaça dos alagamentos, o nível do rio baixou ali, voltando ao volume normal. A medida é tirada na Estrada MT-738.

Na região sudoeste várias obras foram iniciadas assim que houve redução das fortes chuvas, recuperando importantes vias de acesso, sejam elas estradas asfaltadas ou vicinais. No caso, foi utilizado maquinário dos municípios, Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e do programa Prosolo.

Durante as chuvas com transbordamento do rio Miranda no território municipal de Bonito também foi preciso resgatar moradores. Em apenas um dia, o Corpo de Bombeiros resgatou ali 47 pessoas, além de animais domésticos. A maioria ocorreu no período noturno.