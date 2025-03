Roubo com sequestro relÃ¢mpago mobiliza forÃ§as policiais em Miranda

Divulgação/ PM

Um assalto com sequestro relâmpago ocorrido na noite da última terça-feira (18) mobilizou forças policiais no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. A vítima foi rendida em um estabelecimento comercial, levada sob ameaça de arma de fogo e teve diversos pertences subtraídos. Após intensas buscas, os suspeitos foram localizados e presos em operações conduzidas pela Polícia Civil e Militar.



Ação criminosa



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22h, dois indivíduos armados e encapuzados invadiram uma conveniência localizada na Rua Sete de Setembro. No local, renderam as pessoas presentes, exigindo que se deitassem no chão, exceto a vítima, que foi identificada pelos criminosos como seu principal alvo. Sob a mira de uma arma, o homem foi forçado a entregar a chave de sua caminhonete Chevrolet S10 e, em seguida, levado pelos assaltantes no próprio veículo.



Durante o trajeto pela BR-262, a vítima sofreu agressões físicas e foi obrigada a entregar joias e outros pertences. Após cerca de 20 minutos, foi abandonada em uma área de mata, enquanto os criminosos fugiam com o veículo. A vítima conseguiu buscar ajuda e acionou a polícia, dando início às investigações.





Investigação e prisões



Com a denúncia registrada, a Delegacia de Polícia de Miranda iniciou as diligências para localizar os autores do crime. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) assumiu o caso e, em colaboração com equipes da Polícia Civil e Militar de Miranda e Bonito, conseguiu identificar dois suspeitos.



No dia seguinte ao crime, um dos suspeitos foi localizado em Campo Grande, na região do Indubrasil, conduzindo um veículo Chevrolet Onix. Durante a abordagem, foram encontradas quatro pulseiras e duas correntes douradas, além de dois bloqueadores de sinal, que eram utilizados para inibir o rastreamento da tornozeleira eletrônica que ele utilizava. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a base do Dracco.



A partir das informações coletadas, outro suspeito foi localizado e preso no município de Bonito. Com ele, foi apreendida a arma de fogo utilizada no assalto. Em depoimento, um dos detidos confessou o crime e forneceu detalhes da ação criminosa.



Recuperação de bens



Além da prisão dos suspeitos, parte dos objetos roubados foram recuperados e reconhecidos pela vítima. O veículo utilizado na fuga foi encontrado abandonado às margens da BR-262, próximo ao local onde a vítima foi deixada. As investigações seguem para apurar se há outros envolvidos e se a ação criminosa foi premeditada.

