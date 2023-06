Secretária de obras de Miranda realiza limpeza em todos os bairros da cidade

Na tarde de ontem, 19, a equipe da secretária de obras concentrou seus esforços no bairro Baiazinha, removendo resíduos e deixando as laterais limpas. Com determinação e dedicação, a equipe não mede esforços para garantir a higienização e a beleza da cidade.



Após concluir o trabalho no bairro Baiazinha, a equipe da Secretaria de Obras se deslocou para outros bairros, atendendo às demandas de limpeza em toda a cidade de Miranda. Esse esforço conjunto tem como objetivo manter a cidade organizada e contribuir para uma melhor qualidade de vida dos mirandenses.



A Prefeitura de Miranda, ciente da importância de um ambiente limpo e saudável para seus habitantes, reforça seu compromisso em manter uma cidade limpa. A limpeza urbana é uma responsabilidade de todos, e a administração municipal está empenhada em fazer a sua parte.



A secretária pediu a colaboração dos moradores para manter a cidade limpa e cuidar do patrimônio coletivo. Além disso, é fundamental que os cidadãos contribuam evitando o descarte irregular de lixo e entulhos, cooperando para uma cidade mais sustentável e agradável para se viver.