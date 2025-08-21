Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 16:08

Geral

Servidores da Obras participam de roda de conversa do Agosto Lilás em Miranda

Ação destacou o papel dos homens no enfrentamento à violência contra a mulher e reforçou a importância da denúncia

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 14:22

Assessoria de Comunicação

Na manhã da última sexta-feira (15), cerca de 50 servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Miranda participaram de uma roda de conversa promovida pela campanha “Agosto Lilás: o silêncio mata”, realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

A ação teve como objetivo envolver homens no debate sobre o combate à violência contra a mulher, trazendo reflexões sobre responsabilidade social e estratégias de prevenção. O encontro contou com a presença do juiz de direito Alexsandro Motta, da psicóloga Giovana Zuim e do cabo da Polícia Militar Elton Raul, que abordaram diferentes aspectos do tema.

Durante a conversa, o juiz destacou a importância da Lei Maria da Penha, lembrando que a violência contra a mulher não se limita à agressão física, mas inclui formas psicológicas e patrimoniais. A psicóloga Giovana Zuim reforçou que a violência patrimonial, como o controle indevido do dinheiro das mulheres, é uma realidade comum. Já o cabo Elton Raul ressaltou a necessidade de apoio da sociedade, quebrando o antigo ditado de que “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”.

A secretária municipal de Assistência Social e Trabalho, Cíntia Fonseca Castanheira, destacou que promover o diálogo é prioridade da gestão. “Queremos ultrapassar o formato de palestras, levando informação de forma mais efetiva, por meio de rodas de conversa que envolvam toda a comunidade”, afirmou.

O secretário de Obras, Valter Ferreira de Oliveira, ressaltou a importância de levar o debate ao ambiente de trabalho. “Aproveitamos o tempo antes do início das atividades para abordar este tema tão relevante”, disse.

A campanha Agosto Lilás é uma mobilização nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, e em Miranda vem sendo fortalecida com ações que buscam sensibilizar diferentes setores da sociedade.

