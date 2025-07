Show da dupla Traia Véia encerra programação da Fecir 2025 hoje em Miranda

Divulgação/ Dupla Traia Véia

A cidade de Miranda encerra nesta terça-feira (15) a Fecir 2025, Festa Cultural de Miranda, com apresentação da dupla Traia Véia. O evento, que celebra os 247 anos do município, se consolidou como um dos principais encontros culturais do Pantanal, reunindo música, identidade regional e manifestações tradicionais entre os dias 12 e 15 de julho.



Realizada pela Prefeitura Municipal de Miranda, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da SETESCC e do Governo do Estado, a FECIR vai além do entretenimento: é uma mostra viva da diversidade cultural do povo mirandense, com destaque para a música sertaneja, a religiosidade e o orgulho pantaneiro.



Nos dias anteriores, o público prestigiou nomes que dialogam com diferentes expressões musicais. No sábado (12), Delley & Dorivan abriram a festa ao lado de Talles & Rafael, com o projeto Resenha dos Gordinhos. No domingo (13), a noite foi embalada pela dupla João Bosco & Vinícius, referência nacional do sertanejo universitário. Já na segunda-feira (14), o louvor tomou conta do palco com o show gospel de Clayton Queiroz.

