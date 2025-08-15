SPU e  Miranda avançam na regularização de moradias no âmbito do Minha Casa, Minha Vida

O encontro teve como objetivo explicar detalhadamente como será feita a regularização de mais de 45 moradias e a doação de aproximadamente 30 terrenos / Divulgação/Prefeitura de Miranda

Durante o evento, foi entregue o estudo socioeconômico da área e assinado o acordo de cooperação técnica entre a SPU e a Prefeitura, consolidando o compromisso das instituições com o avanço do projeto.

A Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Miranda deram mais um passo importante para garantir moradia digna à população. Na última semana, foi realizada uma grande reunião no pátio da estação ferroviária, com a presença de dezenas de moradores da antiga RFSA. O encontro teve como objetivo explicar detalhadamente como será feita a regularização de mais de 45 moradias e a doação de aproximadamente 30 terrenos para construção de novas casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

A iniciativa integra o programa “Imóvel da Gente”, do Governo Federal, que transforma imóveis da União em benefício direto da população, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade.

O superintendente da SPU em Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho, ressaltou a importância da ação: “Nosso objetivo é transformar patrimônio público ocioso em moradia, cumprindo a determinação do presidente Lula de levar habitação de qualidade para todo o interior de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O prefeito de Miranda, Fábio Florença, também celebrou a parceria: “Essas regularizações e novas construções significam não apenas casas, mas a realização de sonhos para muitas famílias mirandenses”, destacou.

Com a regularização, as famílias da ex-RFSA terão finalmente a escritura definitiva de seus imóveis, garantindo segurança jurídica. Já os terrenos doados para o Minha Casa, Minha Vida permitirão que novas unidades habitacionais comecem a ser construídas ainda nos próximos meses, beneficiando mais famílias e fortalecendo a política habitacional no interior do Estado.

Participaram do evento a vice-prefeita Elange Ribeiro, os vereadores Edivaldo "Rico", Everaldo da Eletrosantos e Paulinho Cabeça de Onça e o secretário Municipal e Habitação, Admar Acosta.

