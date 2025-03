TÃ©cnico de enfermagem de hospital em Miranda Ã© encontrado morto

Helinho trabalhava no Hospital Regional / Redes Sociais

O técnico de enfermagem Alinaldo Kandelario, conhecido como Helinho, de 21 anos, foi encontrado morto na estrada MS-446, em Miranda, na tarde de ontem (17), após sofrer um acidente de moto.



Conforme informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado de um acidente com vítima fatal na estrada localizada a 13,8 quilômetros do trevo com a BR-262, sentido aos distritos de Agachi e Duque Estrada, com acesso também à reserva indígena e assentamentos rurais.



Helinho estava desaparecido desde domingo (16) e a família se mobilizou na tentativa de encontrá-lo. Entretanto, acharam o veículo e depois o corpo do jovem.



O prefeito de Miranda, Fábio Florença, publicou uma nota de pesar em suas redes sociais. “Foi com pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso funcionário Alinaldo Kandelario, que trabalhava no Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho como técnico em enfermagem. Aos amigos e familiares da aldeia Argola, meus sinceros sentimentos e meus desejos de que Deus os conforte neste momento tão difícil."



Não foi divulgado como ele sofreu o acidente e nem quando será o velório e sepultamento.



