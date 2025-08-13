Tentativa de roubo é frustrada por populares em Miranda

Delegacia de Miranda / PCMS

Uma tentativa de roubo foi interrompida por populares na noite de segunda-feira (11), por volta das 19h10, na localidade conhecida como Ponte de Maria do Rosário, no bairro Centro, em Miranda.



Segundo o registro policial, dois adolescentes, de 15 e 16 anos, caminhavam quando foram abordados por dois homens em uma bicicleta, um deles armado com objeto perfurante, que anunciaram o assalto exigindo celulares e pertences.



Ao perceberem a investida, as vítimas gritaram por socorro, atraindo a atenção de terceiros que impediram a ação. Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro, de 19 anos, foi contido pelos populares até a chegada da polícia. Ele apresentava sangramento na região nasal, decorrente de confronto com testemunhas no momento da fuga.



Durante revista pessoal, o suspeito afirmou portar uma faca, mas o objeto não foi encontrado. A bicicleta usada na tentativa de crime foi apreendida e levada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foi entregue por moradores que afirmaram conhecer o proprietário.



As vítimas foram liberadas sem ferimentos aparentes, retornando aos cuidados das famílias. O homem de 19 anos foi encaminhado à delegacia e apresentado formalmente à autoridade policial por roubo majorado na forma tentada e roubo com grave ameaça mediante uso de arma branca.

