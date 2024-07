Uma das cidades mais antigas de MS, Miranda comemora 246 anos hoje

Divulgação

Uma das mais antigas cidades de Mato Grosso do Sul, Miranda celebra seu aniversário de 246 anos nesta terça-feira (16). Fundada em 1778, a cidade teve seu início marcado pela construção do Presídio Nossa Senhora do Carmo do Rio Mondego, erguido por ordem do Capitão das Conquistas João Lemes do Prado, sob o comando do governador-general Caetano Pinto de Miranda, com o objetivo de proteger a região contra possíveis ataques de bandoleiros, conhecidos como Castelhanos de Assunção.

Inicialmente denominada Mondego, a localidade se consolidou como povoado mais seguro ao longo dos anos. Em 1835, recebeu o nome de Nossa Senhora do Carmo de Miranda, ampliando sua influência até abranger todo o Planalto do Amambai. Em 1857, por iniciativa de Francisco Rodrigues do Prado, irmão do fundador do presídio, tornou-se vila através de uma lei provincial, adotando o nome de Miranda em homenagem ao ex-governador que iniciara a construção do presídio.

Durante a Guerra do Paraguai, em 1865, Miranda foi devastada pelos paraguaios, porém, com o progresso, a cidade foi reconstruída e prosperou novamente.

Atualmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Miranda possui uma população estimada em 28.423 habitantes.