Veado albino é flagrado em fazenda de Miranda

Um veado albino foi visto e fotografado na fazendo Caiman, no Pantanal de Miranda, na última segunda-feira (20).

O animal totalmente branco foi visto junto com a mãe que não é albina.

Segundo o guia da fazenda, Fagner Roque de Almeida, ele estava com outros seis guias no momento que flagrou o animal. "Foi a primeira vez que vi. Mas esse animal foi visto foi por outro guia com um grupo de turistas".

A primeira vez que o animal albino foi visto foi em 16 de outubro.