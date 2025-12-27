Acessibilidade

27 de Dezembro de 2025 • 13:26

Miranda

Violência em Miranda: câmeras registram execução à queima-roupa

Câmeras de segurança registraram o homicídio

Redação

Publicado em 27/12/2025 às 09:12

Atualizado em 27/12/2025 às 10:08

Câmeras de segurança registraram um homicídio ocorrido na manhã do dia do Natal (25/12) em Miranda (MS), gerando comoção entre moradores do município. As imagens mostram o momento em que um homem é surpreendido pelas costas por outro indivíduo, que efetua disparos e foge logo em seguida.

De acordo com as informações iniciais, a vítima não teve chance de reação. O crime aconteceu em via pública e foi rapidamente comunicado às autoridades. A Polícia Civil esteve no local, realizou os primeiros levantamentos e já iniciou as investigações para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.

As imagens das câmeras devem ser fundamentais para o avanço do inquérito, auxiliando na identificação do suspeito e na reconstrução da dinâmica do ocorrido. Testemunhas também estão sendo ouvidas.

O caso reforça a preocupação com a violência na região e a importância do uso de tecnologias de monitoramento no apoio ao trabalho policial. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada de forma anônima às autoridades.

Ocorrência

Homem fica ferido após pisar em vidro na região central de Aquidauana

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar

Transparência

Aquidauana realiza audiência de prestação de contas da assistência social

A audiência foi realizada na terça-feira (23), no auditório do Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana

