Violência em Miranda: câmeras registram execução à queima-roupa

Câmeras de segurança registraram o homicídio
Câmeras de segurança registraram um homicídio ocorrido na manhã do dia do Natal (25/12) em Miranda (MS), gerando comoção entre moradores do município. As imagens mostram o momento em que um homem é surpreendido pelas costas por outro indivíduo, que efetua disparos e foge logo em seguida.
De acordo com as informações iniciais, a vítima não teve chance de reação. O crime aconteceu em via pública e foi rapidamente comunicado às autoridades. A Polícia Civil esteve no local, realizou os primeiros levantamentos e já iniciou as investigações para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.
As imagens das câmeras devem ser fundamentais para o avanço do inquérito, auxiliando na identificação do suspeito e na reconstrução da dinâmica do ocorrido. Testemunhas também estão sendo ouvidas.
O caso reforça a preocupação com a violência na região e a importância do uso de tecnologias de monitoramento no apoio ao trabalho policial. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada de forma anônima às autoridades.
