Bairros de Nioaque recebem obras de recuperação das ruas nesta semana

Nesta semana, a Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Obras e Departamento da Defesa Civil, realizou o serviço de recuperação das ruas do Bairro Monte Alto e Jockey Club.

Segundo um dos organizadores da ação, Chefe da Defesa Civil, Robson Maciel, a equipe trabalhará para recuperar os pontos críticos destes dois bairros, e após o término do trabalho entrará em outras regiões do município.