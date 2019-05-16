Bairros de Nioaque recebem obras de recuperação das ruas nesta semana

Infraestrutura
Bairro Monte Alto e Jockey Club recebem serviços de recuperação
Nesta semana, a Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Obras e Departamento da Defesa Civil, realizou o serviço de recuperação das ruas do Bairro Monte Alto e Jockey Club.
Segundo um dos organizadores da ação, Chefe da Defesa Civil, Robson Maciel, a equipe trabalhará para recuperar os pontos críticos destes dois bairros, e após o término do trabalho entrará em outras regiões do município.
Saúde mental
Atividades voltadas aos servidores começaram na terça-feira; programação segue até sexta-feira com ações sobre saúde mental e valorização da vida
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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