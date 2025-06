21ª Copa Assomasul leva time de Aquidauana para próxima fase

Divulgação

A competição contou com a participação de cinco cidades, sendo: Porto Murtinho, Bela Vista, Aquidauana, Miranda e Nioaque.

O município de Nioaque sediou mais uma rodada da 21ª Copa Assomasul – Série A, no último domingo (8), reunindo atletas, autoridades e torcedores em um grande momento de integração regional.

O Estádio Municipal recebeu os jogos da rodada classificatória com grande público e clima de confraternização entre os servidores públicos das cidades participantes. Ao final da disputa, os municípios de Bela Vista, Miranda e Aquidauana garantiram sua classificação para a próxima fase da Copa.

Durante o evento, o presidente da Comissão Organizadora da Assomasul, Elcio Paes, destacou a importância da competição no fortalecimento dos laços entre os municípios. “A Copa Assomasul é muito mais que futebol. Ela promove a integração entre os servidores, estimula o espírito de equipe e valoriza o esporte como ferramenta de união. Ficamos muito felizes com a recepção em Nioaque”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes, Dionas Martins, enalteceu a organização da etapa e agradeceu a presença de todas as delegações. “Foi uma honra para Nioaque sediar essa rodada. Preparamos tudo com muito carinho e dedicação, porque sabemos que o esporte é uma ponte entre as cidades, uma forma saudável de confraternização e respeito”, destacou.

Segundo o vice-prefeito Bruno Vieira, o evento promove valorização e estímulo ao servidor público. “É sempre uma alegria fazer parte de um evento que valoriza o servidor público e estimula a prática esportiva. Ver Nioaque sediando uma etapa da Assomasul é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

