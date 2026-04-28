AA avança em Nioaque com entregas e reforça renda no campo e alimentação das famílias

A iniciativa contempla comunidades indígenas, produtores hortifrutigranjeiros e famílias quilombolas
O Programa de Aquisição de Alimentos se consolida como uma política pública estratégica / Divulgação/Prefeitura de Nioaque
A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a terceira entrega do mês de abril dentro das ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), política pública do Governo Federal executada no município com apoio da SEMADESC e da Prefeitura.
A iniciativa contempla comunidades indígenas, produtores hortifrutigranjeiros e famílias quilombolas, fortalecendo a agricultura familiar, promovendo inclusão social e garantindo segurança alimentar à população mais vulnerável. O programa permite a compra direta da produção dos agricultores familiares, assegurando geração de renda no campo e ampliando o acesso das famílias beneficiárias a alimentos frescos, saudáveis e de qualidade.
A terceira entrega do PAA indígena foi realizada nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, na Aldeia Taboquinha, no ginásio poliesportivo, beneficiando mais de 100 famílias indígenas do município. Nesta etapa, foram distribuídas aproximadamente 2 toneladas de alimentos, entre mandioca, abobrinha, mel, limão e pães.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das comunidades tradicionais, incentivando a produção local e promovendo políticas públicas voltadas à valorização dos povos indígenas. O prefeito André Guimarães destacou a importância do programa para o município: “Nosso compromisso é cuidar das pessoas e valorizar quem produz. O PAA fortalece o agricultor e, ao mesmo tempo, garante alimento de qualidade na mesa de quem mais precisa. É desenvolvimento com responsabilidade social.”
O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, ressaltou o impacto da iniciativa no campo: “O programa dá segurança ao produtor, que sabe que terá sua produção comercializada com preço valorizado. Isso fortalece a agricultura familiar e movimenta a economia local.”
A secretária municipal de Assistência Social, Tessa Ribeiro, enfatizou o alcance social das ações: “Estamos falando de dignidade. O acesso a alimentos de qualidade faz diferença na vida das famílias, e o PAA cumpre esse papel de forma muito importante no município.”
A agente de saúde e beneficiária do programa, Ruth Arce, também destacou a importância da iniciativa: “O programa incentiva os moradores a produzirem mais e fortalece a nossa comunidade. Os alimentos são frescos, de qualidade, e ficam para o consumo das próprias famílias. Além disso, garante renda aos produtores e movimenta a economia do município.”
Dando continuidade ao cronograma do mês de abril, a próxima ocorreria em 27 de abril de 2026, na Quadra Poliesportiva DOCA, contemplando produtores hortifrutigranjeiros da ampla concorrência. Estão previstos itens como mandioca, banana-maçã, abobrinha verde, abóbora madura, limão, milho verde, verduras, rapadura, quiabo e goiaba. Já no dia 28 de abril de 2026, também na Quadra DOCA, será realizada a entrega destinada às famílias quilombolas, com a distribuição de alimentos como mandioca, banana-maçã, ponkan, limão, abobrinha, abóbora, rapadura, pães e melancia.
O Programa de Aquisição de Alimentos se consolida como uma política pública estratégica, promovendo geração de renda aos agricultores familiares, valorização da produção local, fortalecimento da economia rural e combate à insegurança alimentar.
A Prefeitura de Nioaque segue avançando na execução de ações que conectam quem produz a quem precisa, fortalecendo o desenvolvimento social e econômico do município.
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