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Futebol amador

Abertura da 6ª edição da Liga Terrão Estadual movimenta Nioaque

Jogos foram realizados no campo do Jockey Clube; administração municipal celebrou a escolha da cidade para abrir a competição

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 08:47

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Nioaque recebeu quatro jogos na abertura oficial da 6ª edição da Liga Terrão Estadual 2026 / Divulgação

O município de Nioaque se transformou na capital do futebol amador sul-mato-grossense no último fim de semana, ao sediar a abertura oficial da 6ª edição da Liga Terrão Estadual 2026. Realizados no campo do Jockey Clube, os jogos da primeira rodada atraíram atletas, dirigentes e a comunidade local.

A programação de estreia, no domingo (23), contou com quatro confrontos intensos. No período matutino, T.E.C. e E.G.F. deram o pontapé inicial às 08h, seguidos do duelo entre Beira Rio e Vila João Marques. À tarde, a bola voltou a rolar com a partida entre CEAB e Misto F.C., enquanto o encerramento ficou por conta do embate entre JR Motors e Jockey Clube.

A competição é realizada pela Uefams (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Prefeitura de Nioaque e com apoio do Governo do Estado, via Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Além do impacto esportivo, a grande presença de torcedores movimenta o comércio e o setor de serviços locais.

Para a administração municipal, sediar o pontapé inicial do torneio ratifica o compromisso com o desenvolvimento comunitário e com a promoção da qualidade de vida.

“É uma grande satisfação para Nioaque receber a Liga Terrão. O esporte tem uma força ímpar para reunir famílias e incentivar nossos talentos. Seguimos empenhados em fortalecer iniciativas que valorizem nossos atletas”, celebra o secretário municipal de Esportes e Lazer, Dionas Martins.

O prefeito André Guimarães (PP) também enalteceu a realização da abertura da Liga Terrão Estadual em Nioaque, consolidando o município como polo de integração, lazer e incentivo ao esporte regional.

“Nossa cidade tem tradição esportiva e receber um evento deste porte é motivo de orgulho. Trabalhamos contínuo para expandir oportunidades, oferecendo estrutura para que nossos esportistas representem bem o município. O esporte gera saúde, disciplina e ainda aquece a economia local”, pontua o prefeito.

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