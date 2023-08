Acelera Nioaque: Prefeitura realiza terraplanagem na rua Marechal Deodoro

Divulgação

Durante esta semana, a Prefeitura de Nioaque intensificou a realização de serviços de terraplanagem na rua Marechal Deodoro, centro da Cidade.

A empresa responsável pela obra enfatiza que estes são os serviços preliminares de preparação para a tão sonhada pavimentação asfáltica desta rua histórica do município.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, enfatiza que o investimento na infraestrutura do município é um dos grandes pilares em suas gestões no município.

Acelera Nioaque

A execução de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçadas acessíveis da rua Marechal Deodoro faz parte do grande pacote de obras chamado “Acelera Nioaque” lançado em Nioaque no último dia 18 de Julho, durante a solenidade do aniversário de Nioaque.