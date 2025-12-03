Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 22:08

Nioaque

Ações conjuntas garantem a Nioaque duas semanas sem novos casos de dengue

Casos de Zika e Chikungunya também não foram registrados

Redação

Publicado em 03/12/2025 às 21:32

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebra um resultado significativo no enfrentamento às arboviroses: o município completou mais de duas semanas sem registrar novos casos positivos de dengue, zika vírus ou chikungunya.

O cenário é reflexo direto do trabalho integrado entre o Município e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que, juntos, intensificaram as ações de vigilância, monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti. Entre as ações de maior impacto, destacam-se as aplicações de fumacê, visitas domiciliares, orientações às famílias e eliminação de focos em áreas estratégicas.

O prefeito André Guimarães ressaltou a importância do esforço conjunto e do compromisso das equipes de saúde: “Esse resultado mostra que estamos no rumo certo. É fruto de planejamento, dedicação e união entre Município, Estado e comunidade. Agradeço a todos os profissionais envolvidos e reforço que seguiremos trabalhando para garantir a segurança e o bem-estar da nossa população.”

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, também destacou o avanço e reforçou a importância da participação popular: “Estamos felizes com esse cenário positivo, mas a prevenção não pode parar. A colaboração de cada morador continua sendo fundamental. A recomendação é simples: eliminar possíveis criadouros, manter quintais limpos e apoiar o trabalho das nossas equipes. Quando todos fazem sua parte, os resultados aparecem.”

Mesmo com a queda nos registros, a Secretaria de Saúde continua monitorando diariamente os indicadores epidemiológicos e reforça que o trabalho preventivo é contínuo. Nos próximos dias, as ações de combate ao mosquito seguirão intensificadas em todas as regiões do município.

A Prefeitura de Nioaque reafirma seu compromisso com a proteção da população e destaca que a prevenção é o caminho para manter o município livre das arboviroses.

