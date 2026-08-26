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SAÚDE E CONSCIENTIZAÇÃO

Agosto Lilás e Agosto Dourado ampliam ações de cuidado às mulheres em Nioaque

Campanhas reforçam combate à violência e apoio à maternidade; município prepara grupo multiprofissional para gestantes

Redação O Pantaneiro

Publicado em 26/08/2026 às 11:00

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Em Nioaque, as mobilizações também estão sendo utilizadas para fortalecer a rede de atendimento às mulheres / Divulgação

Duas campanhas simultâneas movimentam, durante este mês, ações de conscientização e cuidado com as mulheres em Nioaque. Enquanto o Agosto Lilás chama atenção para a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, o Agosto Dourado reforça a importância do aleitamento materno e do suporte às mães durante a gestação, o parto e a amamentação.

Em Nioaque, as mobilizações também estão sendo utilizadas para fortalecer a rede de atendimento às mulheres. Entre as iniciativas está a estruturação, pela Secretaria Municipal de Saúde, de um grupo de orientação para gestantes, com acompanhamento de profissionais de diferentes áreas.

A proposta é oferecer informações e acompanhamento desde a gestação até a chegada do bebê, reunindo profissionais de enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia e medicina. O objetivo é criar um espaço para esclarecimento de dúvidas, acolhimento e preparação para a maternidade.

A iniciativa integra as ações do Agosto Dourado e também busca ampliar o acesso das futuras mães a orientações sobre a amamentação. A recomendação é de que o aleitamento seja exclusivo até os seis meses de vida, período em que o leite materno fornece os nutrientes necessários ao desenvolvimento do bebê e contribui para sua proteção contra infecções.

Para as mães, a amamentação também oferece benefícios e auxilia na recuperação após o parto. Apesar disso, o processo pode envolver dificuldades, principalmente nos primeiros dias, como dor, insegurança e dúvidas. O acompanhamento de profissionais capacitados pode ajudar nesse período.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, o acompanhamento busca oferecer maior segurança às mulheres durante uma fase marcada por mudanças físicas e emocionais.

“A gestação e a maternidade são momentos que envolvem muitas mudanças, dúvidas e sentimentos. Nosso objetivo é oferecer um espaço de acolhimento e orientação, com profissionais de diferentes áreas, para que nossas gestantes tenham informação, segurança e saibam que não estão sozinhas nessa caminhada”, afirmou.

A importância desse suporte também é destacada por Yasmin Barbosa, que está passando pela segunda gestação. Para ela, contar com uma equipe preparada pode fazer diferença, principalmente para mulheres que enfrentam a maternidade pela primeira vez.

“Quando somos mães de primeira viagem, existe aquele nervosismo e aquela insegurança porque tudo é novo. Ter o apoio da psicóloga e dos outros profissionais é muito importante. Hoje, mesmo sendo minha segunda gestação, saber que tenho uma rede de apoio me ajuda muito”, relatou.

Agosto Lilás e Agosto Dourado ampliam ações de cuidado às mulheres em Nioaque

Agosto Lilás

Paralelamente às ações relacionadas à maternidade, o Agosto Lilás reforça a necessidade de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. A campanha busca ampliar o acesso à informação e estimular as mulheres a reconhecerem situações de violência e procurarem ajuda.

A mobilização também destaca a importância da atuação integrada dos serviços públicos e da comunidade na construção de uma rede de proteção capaz de oferecer acolhimento e orientação às vítimas.

Ao reunir as duas campanhas, as ações desenvolvidas no município buscam colocar em evidência diferentes necessidades das mulheres, desde a proteção contra a violência até o acompanhamento durante a gestação e o período de amamentação.

A Prefeitura de Nioaque destaca que a iniciativa busca fortalecer uma assistência mais humanizada e aproximar os serviços públicos das mulheres e de suas famílias, ampliando espaços de informação, escuta, proteção e acolhimento no município.

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