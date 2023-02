Agricultura abre Processo Seletivo para contratação de servidores

Cidade de Nioaque

O Município de Nioaque/MS, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SEDRU), no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, torna pública a abertura de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para os cargos de: Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário, Operador de Máquina Pesada, Auxiliar de Mecânico, Motorista I, Operador Máquinas Leves, Vigia e Auxiliar de Serviços Gerais conforme disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 2603/2022, bem como regras contidas neste Edital.

A ficha de inscrição deve ser baixada no site da Prefeitura de Nioaque, preenchida e na Biblioteca do SESI Indústria do Conhecimento de Nioaque, na Avenida Visconde de Taunay, nº 115, Centro, Nioaque/MS, no período de 09/02/2023 a 23/02/2023, no horário das 07 às 11 horas, na modalidade presencial pelo candidato, em envelope aberto para conferência, juntamente com uma cópia do documento de identidade, para fins de avaliação da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.