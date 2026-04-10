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Nioaque

Aliança entre Prefeitura e Sindicato Rural Transforma o Cenário Produtivo de Nioaque

A união estratégica foca em infraestrutura, tecnologia e valorização do produtor para garantir o crescimento sustentável do município.

Felipe Benitez

Publicado em 10/04/2026 às 14:58

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Um Compromisso que vai Além do Evento

A parceria entre a Prefeitura de Nioaque e o Sindicato Rural deixou de ser apenas uma colaboração institucional para se tornar a base do desenvolvimento econômico local. Embora o trabalho ganhe visibilidade durante o 2º Shopping Show Rural, as ações são permanentes e focadas no suporte diário ao homem do campo, abrangendo desde a manutenção de estradas até o incentivo técnico à produção.

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Estratégia e Visão de Futuro no Agronegócio

Para o conselheiro fiscal do Sindicato Rural, Humber Furlan, a modernização do setor é o que tem atraído novos olhares para a cidade. Ele destaca que o agro atual exige uma estrutura robusta que reflete no comércio e nos serviços urbanos:

"O agronegócio hoje é estratégico. Ele exige atendimento, logística e infraestrutura, impactando diretamente na expansão urbana e no fortalecimento da nossa economia", afirma Furlan.

O Papel da Comunidade: Identidade e Valorização Local

Um dos pilares dessa gestão compartilhada é o envolvimento da população. De acordo com lideranças do setor, o desenvolvimento só é pleno quando a comunidade se sente parte do processo. A ideia é transformar a produção local em um símbolo de identidade para Nioaque, agregando valor aos produtos que saem das fazendas da região.

União de Forças por Resultados Concretos

O presidente do Sindicato Rural, Gabriel de Emílio, e o prefeito André Guimarães reforçam que a convergência de objetivos é o que garante o sucesso das iniciativas.

  • Foco no Produtor: Garantia de condições para que o produtor permaneça e prospere no campo.

  • Geração de Renda: Atração de investimentos que se traduzem em novos empregos na cidade.

  • Potencial Regional: Consolidação de Nioaque como um polo de referência no agronegócio sul-mato-grossense.

Desenvolvimento Social e Econômico de Mãos Dadas

Para a administração municipal, o fortalecimento do campo é o caminho mais curto para a melhoria da qualidade de vida urbana. Ao investir na zona rural, a prefeitura garante que o ciclo da prosperidade chegue a todos os cidadãos, construindo um futuro de oportunidades para as próximas gerações.

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