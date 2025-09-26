Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

Prefeitura de Nioaque

A aluna Mariah Ester, do sétimo ano da escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, do município de Nioaque, conquistou um feito incrível: ficou entre as 6 primeiras colocadas em todo o Brasil no II Concurso de Desenho da Defensoria Pública da União (DPU).

Representando com muito talento e sensibilidade a etnia Terena, Mariah expressou em seu desenho o cuidado dos povos indígenas com a natureza e a importância de preservar o planeta para as próximas gerações.

Esse reconhecimento é motivo de muito orgulho para toda a comunidade escolar e para nossa cidade!

