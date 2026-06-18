Acessibilidade

18 de Junho de 2026 • 10:26

Buscar

Últimas notícias
X
Meio ambiente

Alunos participam de ação educativa com plantio de mudas e limpeza no Saltinho em Nioaque

Atividade realizada em parceria com a Resstel Villas Boas integra a programação da Semana do Meio Ambiente no município

Da redação

Publicado em 18/06/2026 às 10:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Semana do Meio Ambiente em Nioaque foi marcada por uma ação prática e educativa na região do Saltinho. Em parceria com a Resstel Villas Boas, a Prefeitura promoveu uma atividade em que alunos colocaram em prática conhecimentos sobre preservação ambiental com o plantio de mudas de árvores e a limpeza do ambiente.

A iniciativa buscou conscientizar os estudantes sobre a importância do cuidado com a natureza e o impacto positivo de ações concretas para a preservação dos recursos naturais. Os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar na prática o aprendizado sobre sustentabilidade.

A Prefeitura de Nioaque destacou que cuidar do meio ambiente hoje é garantir um futuro melhor para as próximas gerações. A ação reforça o compromisso do município com a educação ambiental e a formação de cidadãos mais conscientes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Produção rural

Nioaque promove 1ª Feira do PAA e amplia oportunidades para agricultores familiares

Investimento

Prefeitura de Nioaque reforça área da saúde com aquisição de duas caminhonetes 4x4

Futebol

Nioaque  promove concursos com prêmios para a Copa do Mundo 2026

Categorias incluem Casa Mais Enfeitada, Melhor Torcida Popular e Torcedor Jurássico; inscrições vão de 10 a 12 de junho no Paço Municipal

Desenvolvimento social

Empreendedorismo indígena e quilombola em Nioaque atrai representantes do Grupo Mulheres do Brasil

Publicidade

Desenvolvimento lo

Casa da Cidadania de Nioaque começa a funcionar com ações de inclusão social

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego

Oportunidades locais incluem auxiliar de linha de produção e carregador de caminhões; para região, há vagas para campeiro, eletricista e mecânico industrial

Gesto solidário

Médico Vitor Maksoud presenteia músico de rua com novo violão em Aquidauana

Pedro Marcelino é conhecido por tocar diariamente em frente a estabelecimentos comerciais da região central

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo