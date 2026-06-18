Alunos participam de ação educativa com plantio de mudas e limpeza no Saltinho em Nioaque

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Semana do Meio Ambiente em Nioaque foi marcada por uma ação prática e educativa na região do Saltinho. Em parceria com a Resstel Villas Boas, a Prefeitura promoveu uma atividade em que alunos colocaram em prática conhecimentos sobre preservação ambiental com o plantio de mudas de árvores e a limpeza do ambiente.

A iniciativa buscou conscientizar os estudantes sobre a importância do cuidado com a natureza e o impacto positivo de ações concretas para a preservação dos recursos naturais. Os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar na prática o aprendizado sobre sustentabilidade.

A Prefeitura de Nioaque destacou que cuidar do meio ambiente hoje é garantir um futuro melhor para as próximas gerações. A ação reforça o compromisso do município com a educação ambiental e a formação de cidadãos mais conscientes.

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