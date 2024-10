André é eleito prefeito de Nioaque

Neste domingo (6), André (PP) foi eleito prefeito de Nioaque, conquistando 4.832 votos, o que corresponde a 57,43% do total, conforme o Tribunal Superior Eleitoral.



O pleito municipal foi disputado contra o candidato Dr. Juliano (PSDB), que obteve 3.581 votos, equivalente a 42,57% dos votos válidos.

A vitória de André marca um importante momento para a política local, refletindo o desejo de continuidade ou renovação no governo municipal.



Com uma campanha focada no desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, André recebeu o apoio majoritário da população de Nioaque, um município histórico localizado na região sudoeste de Mato Grosso do Sul.