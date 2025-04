Argentino que pedala há quase um mês para reencontrar mãe chega a Nioaque

Nioaque News

Após quase um mês na estrada, o argentino que saiu pedalando rumo a Corumbá (MS) para reencontrar a mãe depois de mais de 20 anos de separação chegou na sexta-feira (11) à cidade de Nioaque. A jornada, marcada por desafios e atos de solidariedade, está próxima de ser concluída.



Durante o percurso, o ciclista enfrentou dificuldades típicas de quem se aventura pelas rodovias do interior do Brasil. Sem água a 20 quilômetros da cidade, sob o sol escaldante e ainda levando um susto ao se deparar com um tamanduá no meio da estrada, o viajante mostrou resiliência e determinação para seguir em frente.



Na entrada de Nioaque, o argentino foi acolhido com calor humano. Ana Paula, moradora da cidade, ofereceu café, pastel e uma marmita para o jantar, garantindo-lhe uma refeição e conforto após o dia exaustivo. Ele seguiu então para o Ypê Auto Posto, onde passará a noite.



Com o apoio recebido, ele já conseguiu a passagem de ônibus até Corumbá. No entanto, ainda enfrenta um obstáculo: levar a bicicleta, que foi sua fiel companheira durante toda a longa jornada. Agora, ele conta com a solidariedade de quem possa oferecer uma carona para transportar a bike até o destino final.



A história do ciclista argentino é um retrato da força da esperança e da importância dos pequenos gestos de bondade que, no caminho,

fazem toda a diferença.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!