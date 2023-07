Arraiá da dona Índia Branca será neste sábado em Nioaque

Tradicional em Nioaque, a festa de São João, da dona Darcy, popularmente conhecida como Índia Branca, será no neste sábado, 29, em sua residência, na comunidade indígena Brejão.

A entrada é franca e a animação ficará por conta dos ritmos baileiros de Valdirene Sanches & Vitorino dos Teclados, a partir das 22h.

A organização afirma que será uma noite de muita alegria. dança e diversão onde as pessoas presentes no arraiá vão poder interagir, se socializar e curtir o show do grupo de baile.

Haverá decoração temática, quadrilha, e um espaço de dança para o baile, o evento tem o apoio cultural e do Site local.