Arraiá da Escola Municipal Dr José Garcia Neto animou Nioaque e região

Divulgação

No último domingo, 16, no Assentamento Palmeiras, foi realizado o Arraiá da Escola Municipal Dr José Garcia Neto, que é realizado todos os anos para contribuir com a unidade de ensino e também levar entretenimento e alegria para os munícipes de Nioaque e região.

O Arraiá se estendeu o dia todo, com um delicioso churrasco, comidas típicas, show de prêmios, torneio de futebol e muito mais, com o público animado e ajudando a escola do assentamento local.

Torneio de Futebol

O torneio teve cerca de R$ 1800 em premiações, além de troféus e medalhas para as primeiras colocações. Ao todo foram cerca de 12 equipes, de Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Bonito.