16 de Agosto de 2025 • 12:55

Cultura

Arte Terena de Nioaque é destaque em exposição histórica em Campo Grande

O município é representado pelo artista Libêncio Lourenço, conhecido como Kuka Terena

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 12:13

A arte de Kuka Terena retrata com sensibilidade a cultura Terena e a relação com a natureza / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque está presente em um momento histórico para a cultura indígena de Mato Grosso do Sul. A exposição “Artistas da Natureza”, realizada pelo Sesc MS no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, reúne arte e saberes de oito etnias do Estado e pela primeira vez coloca o protagonismo indígena no centro de uma grande mostra pública. Aberta no último dia 13 de agosto, a exposição segue até 26 de setembro, com entrada gratuita.

O município é representado pelo artista Libêncio Lourenço, conhecido como Kuka Terena, cuja obra retrata com sensibilidade a cultura Terena e a relação com a natureza — elementos que marcam sua identidade e trajetória.“É uma alegria imensa representar Nioaque e o meu povo neste momento tão especial. Cada traço da minha arte carrega histórias, memórias e a força da nossa cultura. Ver esse trabalho ganhando espaço e reconhecimento é motivo de orgulho para todos que acreditam e valorizam nossas raízes.”

O prefeito André Guimarães destacou o significado dessa conquista para Nioaque: “A presença do Kuka nesta mostra é o reconhecimento do talento dos nossos artistas e da riqueza cultural do nosso município. É a prova de que a arte indígena de Nioaque tem lugar de destaque no cenário estadual e nacional, e nossa gestão seguirá incentivando e apoiando iniciativas que preservem e valorizem essa identidade.”

A participação do artista contou com o apoio do Departamento de Cultura, representado pelo diretor Elzo Cezar Botelho Lourenço, e respaldo do secretário municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Esporte, Dionas Martins. Para o secretário, levar a arte terena a um espaço desse porte é fortalecer a identidade e projetar o município: “É identidade, memória e também futuro. É o reconhecimento de que nossos artistas merecem estar nos maiores palcos culturais de Mato Grosso do Sul e do Brasil.”

A curadoria da exposição foi coordenada por Benilda Kadiwéu, com participação das curadoras convidadas Sol Terena e Yvoty Medina, reunindo 27 artistas em um acervo que inclui cerâmicas, esculturas, pinturas, vestuários e produções audiovisuais. Mais do que um evento cultural, “Artistas da Natureza” é um marco para a história de Mato Grosso do Sul e reafirma o compromisso da gestão com a valorização da cultura, da diversidade e do protagonismo indígena de Nioaque.

A visitação é gratuita, aberta de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.

Prefeitura de Nioaque promove ações de conscientização e cuidado com a mulher

