Banda Lilás é a 3ª atração confirmada do Nioaque Folia 2023

Banda Lilás / Divulgação

Na próxima semana que vem, será lançada as atrações pratas-da-casa, que desde 2017 fazem parte dos eventos públicos do município, através de lei sancionada pelo Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul Valdir Júnior.

O prefeito convida toda a população para prestigiar o carnaval, que neste ano acontece nos dias 18, 19 e 20 deste mês, na Praça Central.

Banda Lilás

A Banda Lilás é uma das bandas com maior tradição em eventos dentro e fora de Mato Grosso do Sul, tem músicos de nível internacional e caracteriza-se por uma versatilidade musical com um corpo de balett com coreografias marcantes, riquíssimo figurino, além de equipamentos de sonorização e iluminação que a colocam na vanguarda musical, tornando-se referência para todos os tipos de eventos.