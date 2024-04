Beira Rio e Ceab farão final no Campeonato Municipal de Futebol

Divulgação

No Estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos”, está marcado o palco da grande final do Campeonato Municipal de Futebol 2024, que promete ser um espetáculo emocionante para os amantes do esporte em Nioaque. A disputa será entre as equipes Beira Rio e CEAB (Clube Esportivo da Aldeia Brejão), que se destacaram ao longo do torneio.

No último domingo, foram definidos os finalistas após jogos eletrizantes. No primeiro confronto, a equipe Beira Rio venceu com autoridade a UNEC, com um placar de 4 a 1, garantindo sua vaga na final. Já no segundo jogo, TEC (Taboquinha Esporte Clube) e CEAB protagonizaram uma partida equilibrada, que terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o CEAB levou a melhor e conquistou sua vaga na final.

Além da grande final entre Beira Rio e CEAB, está programada também a disputa pelo terceiro lugar, proporcionando mais emoção aos torcedores. Ambas as partidas serão decisivas, valendo não apenas o título, mas também premiação em dinheiro, medalhas e prêmios individuais para os destaques da competição.

Mesmo debaixo de forte garoa, os torcedores compareceram em peso para prestigiar os jogos, demonstrando o apoio e a paixão pelo futebol local. O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, desde já deseja boa sorte a todos os jogadores, comissão técnica e à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, que está organizando este evento esportivo de grande magnitude. A expectativa é de uma final emocionante e disputada, digna do prestígio do futebol nioaquense.