Buscas continuam por servidora aposentada desaparecida em Nioaque

Leiza esta desaparecida / Arquivo pessoal

A Polícia Civil continua procurando pela servidora pública aposentada Leiza De Ávila Ferraz, de 59 anos, que desapareceu no dia 30 de setembro, em Nioaque. A família está desesperada em busca por informações sobre o paradeiro de Leiza.

Aposentada recentemente, um dos irmãos da servidora, Rubens de Avila Ferraz, popularmente conhecido como Rubinho dos salgados contou que a irmã estava feliz, sempre sorridente e havia iniciado uma reforma na casa. “Era uma funcionária exemplar que trabalhou muitos anos na prefeitura, se aposentou, estava com 59 anos. Estava feliz, alegre porque estava reformando a casa dela pra ela depois do final de ano viajar”, disse o irmão.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, Leiza falava todos os dias com os irmãos.

No dia seguinte ao desaparecimento um dos irmãos tentou falar com ela, mas não conseguiu.

Estranhando a falta de comunicação da irmã, ele resolveu ir até o endereço onde ela mora. “Então, ela saiu de casa só com a roupa do corpo. Não sei se ela saiu de casa ou tiraram ela de casa, mas na casa dela estava tudo organizadinho, tudo bonitinho, ela tem uma bicicleta elétrica, essa bicicleta está na casa dela. O cachorro dela ficou lá, ficou o cartão de crédito dela, ficou os documentos dela todinho”,afirmou Rubens

O irmão afirmou que Leiza, leva uma vida tranquila e pacata, não tem inimigos ao contrário é muito querida na cidade.

Segundo ele, a família parou desde o sumiço, a rotina não é mais a mesma, montaram grupos, realizaram diversas buscas em vários locais da cidade mas até o momento nenhuma pista do que possa ter ocorrido com a servidora.

Em contato com a Polícia Civil, através do delegado Diego de Queiroz Sátiro Cabral Batista, as investigações sobre o desaparecimento de Leiza seguem. “Ainda sem muitas novidades. Estamos ouvindo as pessoas que mantiveram contato com ela próximo da data em que ela foi vista pela última vez. Solicitamos uma perícia na casa dela, estamos aguardando o laudo”,disse o delegado.

Quem tiver qualquer tipo de informação sobre o paradeiro de Leiza De Ávila Ferraz, pode entrar em contato com a Polícia Civil de Nioaque pelo número de telefone (67) 3236-1274. A identidade será mantida em sigilo.