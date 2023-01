Caminhão carregado com eucalipto tomba na Serra de Maracaju

Acidente ocorreu nesta madrugada / Jardim MS News

Caminhão carregado com eucalipto tombou, na madrugada desta sexta-feira (27), na Serra de Maracaju, na região do município de Nioaque.

Conforme informações do Jardim MS News, dois homens estavam dentro do veículo e um deles chegou a ficar preso às ferragens. As vítimas foram socorridas por uma ambulância de Jardim que voltava de Campo Grande e por um bombeiro e um militar que passavam no momento pelo trecho.

A dupla foi levada pra o hospital de Nioaque e, depois, transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

As causas do acidente serão investigadas.